Jongens aangehouden voor drugsbezit

Een motoragent hield het duo, dat op een scooter reed, staande toen hij ze vanuit de richting Etten-Leur met hoge snelheid aan zag komen rijden. De bestuurder bleek geen kentekenbewijs op zak te hebben. Na onderzoek bleek het snorfietskenteken niet op de scooter thuis te horen. Er werd, in overleg met een andere agent die ter plaatse was gekomen, besloten de scooter in beslag te nemen voor verder onderzoek. De 18-jarige eigenaar kreeg nog de gelegenheid om spullen uit de tweewieler te halen.