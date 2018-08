Man aangehouden wegens bezit stroomstootwapen

De man reed in een auto Werkendam in, toen hij door de politie werd gecontroleerd. In de deur van zijn auto lagen een stroomstootwapen en een mes. Bovendien was de man in het bezit van hennep en hasj. Hij is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij wordt donderdag verhoord. Het stroomstootwapen en de drugs zijn in beslag genomen.