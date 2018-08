Man met pijl en boog opgepakt

Kort daarvoor had de meldkamer een telefoontje gehad dat er aan de Goirkekanaaldijk een man met pijl en boog rondliep. Op de Dr. Deelenlaan zagen ze de verdachte met pijl en boog lopen. De man werd aangesproken en gevraagd zich te legitimeren. Terwijl hij dat deed zag een van de dienders dat de man een zakje vast had. In dat zakje bleek amfetamine te zitten. Ook bleek er in zijn rugzak nog drugs te zitten. De man is aangehouden voor verboden wapenbezit en overtreden van de opiumwet. Hij heeft de nacht in een cel doorgebracht en is de volgende dag na verhoor in vrijheid gesteld.