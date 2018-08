Twee verdachten aangehouden voor diefstal van bouwterrein

De twee mannen die bij de bestelbus waren zijn aangehouden op verdenking van diefstal. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. De bus en de aanhanger zijn in beslag genomen voor onderzoek. De mannen verklaarden dat zij aan het werk waren op de bouwplaats. Omdat de politie dat verhaal wil verifiëren, en omdat er uitgezocht moet worden of de goederen in de bus inderdaad van diefstal afkomstig zijn, zitten de twee nog vast. Het gaat om twee mannen van 34 en 35 jaar oud afkomstig uit Dinteloord.