Tweetal aangehouden op verdenking van dealen

Eén van de motoragenten kwam het tweetal woensdagmiddag rond 13.30 uur tegen op de Strijpenseweg terwijl ze op een snorfiets richting Etten-Leur reden en besloot de mannen te controleren, omdat ze nogal hard reden en geen helm droegen. Het kenteken op de snorfiets bleek niet bij de tweewieler te horen, waarop de agent besloot het voertuigidentificatienummer te controleren. Omdat dit nummer niet bekend was bij het Rijksdienst voor het Wegverkeer, werd besloten de snorfiets voor technisch onderzoek uit het verkeer te nemen. Toen de 18-jarige bestuurder dit hoorde, wilde hij wat spullen uit het vervoermiddel halen. Daarbij bleek dat in een opbergvakje van de snorfiets meerdere zakjes met daarin soft- en harddrugs zaten.

De drugs zijn in beslag genomen en het tweetal is aangehouden. Ze hebben een verklaring afgelegd en zijn in de loop van de avond weer in vrijheid gesteld. Ze moeten zich op een later moment tegenover een rechter verantwoorden.