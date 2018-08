Politieonderzoek naar incident bij gemeentehuis afgerond

Het onderzoek draait om een 59-jarige man zonder vaste woonplaats. Twee uur voor het incident kwam er een melding over deze man binnen. Een bekende van de man gaf aan de politie door dat de man op dat moment een dreiging voor zichzelf of anderen zou kunnen vormen. Bij de melding bleek niet dat er een concrete dreiging was richting mensen of gebouwen, dus ook niet naar het gemeentehuis.

De politie is direct een zoekactie gestart omdat er zorgen waren over de man; hij was al bekend bij zorginstanties en de politie. Daarom is er op verschillende plekken uitgekeken, is er gepost en is geprobeerd om de man te bereiken. Dat lukte niet. De zoekactie was nog niet afgerond toen er een melding van het gemeentehuis kwam. Daar bleek de man met zijn auto naar binnen te zijn gereden.