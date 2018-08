Getuigen gezocht van poging overval

Ten tijde van de overval waren er vermoedelijk twee klanten in de zaak, die weg zijn gegaan nadat de overvaller binnenkwam. De politie komt graag in contact met deze personen. Bent u dit of weet u wie dit waren, neem dan contact op met de politie in Lelystad via 0900-8844. Ook als u andere informatie heeft die kan bijdragen aan het onderzoek, vragen wij u zich te melden. Dit kan tevens anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.