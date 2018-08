Getuigenoproep zware mishandeling

Rond 2.15 uur is door meerdere personen gevochten aan de Kerklaan in Blaricum. Toen agenten arriveerden werd er nog gevochten en kon één van de betrokkenen direct worden aangehouden. Deze 21-jarige vrouw verzette zich tegen de aanhouding, zodat er twee agenten nodig waren om haar onder controle te krijgen. Later bleek dat de vrouw gewond is geraakt, onder meer aan haar arm. De politie doet nog onderzoek naar de vechtpartij en de rol van de betrokkenen.