Hotel Koudenhorn

Omstreeks 02.15 uur werd de hulp ingeschakeld van de politieagenten die op het terras de Heerhugowaardse aantroffen. De dame bleek onder invloed van alcohol en vertelde de agenten dat zij samen met haar tante had geborreld na de koopavond. Omdat het al laat was en er geen openbaar vervoer meer reed, had het tweetal besloten om een hotel in Haarlem te pakken en daar de nacht door te brengen. Maar er werd niet geslapen voordat de vrouw vanuit het niets omstanders uitschold en al zwalkend het terras over zwierde. Omdat de vrouw van geen ophouden wist, werd besloten haar aan te houden voor openbare dronkenschap. Een ‘gratis’ overnachting in de politiecel zag zij waarschijnlijk niet zo zitten omdat ze probeerde de agenten te slaan. De vrouw werd geboeid naar het politiebureau gebracht. In het cellencomplex probeerde de dame nog een halfuur de celdeur eruit te trappen, maar erkende zij uiteindelijk toch haar meerdere in de deur.



2018164880