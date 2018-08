Man probeert telefoon te kopen met vals geld

De verkoper en de Amsterdammer hadden om 22.30 uur een afspraak voor de verkoop van de telefoon. Nadat de koper de telefoon had gezien, besloot hij dat hij de 900 euro wilde betalen waarvoor het apparaat te koop stond. Toen de man het geld overhandigde, zag de verkoper direct dat er iets mis was met de biljetten. Bepaalde veiligheidskenmerken ontbraken en de textuur week af van een echt biljet. Toen de verkoper de Amsterdammer confronteerde met het feit dat de biljetten vermoedelijk vals waren, werd hij nerveus en wilde weg. De verkoper kon dit tegengaan en schakelde de politie in. De biljetten bleken inderdaad vals te zijn en werden in beslag genomen. De Amsterdammer kon mee naar het politiebureau om tekst en uitleg te geven.



