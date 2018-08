In verband met de politieacties werd pas bekeurd vanaf 115 km per uur (35 km te snel). In totaal werd tegen zestien bestuurders opgetreden die werden geklokt met snelheden van 115 tot en met 133 km per uur. De politie trof daarnaast nog vier bestuurders die sneller reden dan 130 km per uur. Dat is meer dan 50 km te snel. Zij moesten daarom hun rijbewijs inleveren. De snelste bleek (na aftrek van de correctie) zelfs 181 km per uur te rijden, ruim honderd kilometer te snel. Het was ook niet voor het eerst dat hij met een zeer hoge snelheid gepakt was. Vier jaar geleden was ook al zijn rijbewijs ingevorderd.

2018164609