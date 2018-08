Twee verdachten inbraak aangehouden

Velserbroek - Op vrijdagmorgen hield de politie twee mannen aan op verdenking van een inbraak in een woning aan de Zwanenbloembocht in Velserbroek. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer en een 29-jarige man met onbekend adres. Een derde verdachte is nog voortvluchtig.