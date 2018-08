Tweeënhalfduizend hennepplanten

Eerder op de avond meldde de eigenaar van het pand zich bij de politie. Hij had het pand verhuurd, maar vanaf de ingangsdatum van het huurcontract geen bewegingen bij of in het pand gezien. Wel hoorde hij het geluid van een afzuiginstallatie.

Terwijl de politie met een medewerker van de eigenaar het dak op klom naar de bron van het geluid, kwamen er twee personen uit de woning. Een van de mannen rende weg en kon niet worden achterhaald. De tweede bleef staan en kon ter plaatse worden aangehouden.

Bij een inspectie van de woning werd een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. In totaal ging het om ruim tweeënhalfduizend planten (92 moederplanten, 1445 stekken en 1000 grotere hennepplanten). De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen, transformatoren etc.) in beslag.

Bij onderzoek bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

2018164766