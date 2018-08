Politie zoekt getuigen van vechtpartij op Argostraat

Na de vechtpartij zijn twee mannen in een auto weggereden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan om te achterhalen of er mogelijk geschoten was. Er zijn geen gewonden gevonden. Op de Rijswijkseweg in Den Haag werd een mogelijk betrokken auto staande gehouden voor een controle. De bestuurder werd aangehouden, maar hij bleek na onderzoek niet betrokken te zijn bij het incident. Hij is na verhoor weer heengezonden.



Omdat nog niet duidelijk is wat er is gebeurd op de Argostraat, is de politie op zoek naar getuigen. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken wordt verzocht zich te melden bij de recherche van het politiedistrict Alphen – Gouda via 0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.