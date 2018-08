Twee vuurwapens en acht aanhoudingen na melding ruzie

Rond kwart over zeven meldden meerdere getuigen dat op de Sumatrastraat een groot aantal personen ruzie met elkaar had en dat er werd gesproken over vuurwapens. Toen agenten de straat in kwamen rijden, liep een van de betrokken meteen weg. Agenten gingen er achteraan en zagen dat de man een vuurwapen weggooide. Op de Tolhuisstraat hielden ze de 30-jarige Rotterdammer aan. Het vuurwapen namen ze in beslag.

De andere ruziemakers dachten hun kans schoon te zien, toen de politiemensen bezig waren met hun kompaan. Ze stapten in een auto en reden weg. Maar kwamen niet ver. Aan de Maashaven Noordzijde gaven andere agenten hen een stopteken. Vervolgens benaderden ze de inzittenden van de auto met een techniek speciaal voor gevaarlijke verdachten (BTGV) en hielden hen aan. Het gaat om mannen van 23, 24 en 28 jaar oud en een meisje van 15, allen uit Rotterdam.