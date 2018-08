Man slachtoffer van straatroof

Het slachtoffer belde de politie. Die heeft de omgeving afgezocht naar twee mannen met het volgende signalement. Twee mannen van 18 jaar waarvan en één 1.70 m lang was. Hij had een licht getinte huidskleur, een tenger postuur en was gekleed in een zwarte broek, zwarte jas en hij had een zwarte pet op. De andere verdachte was 1.75 m lang en had een normaal postuur, donkerbruin opgeschoren haar. Hij had grijze bovenkleding aan en een zwarte broek. De mannen zijn niet meer gevonden.

Getuigen of mensen die iets van dit misdrijf afweten worden dringend verzocht dit te melden

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,