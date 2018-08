Ruziemaker vlucht over daken

Buiten zag een agent de verdachte op het dak klimmen. Hij droeg tassen mee. De agenten volgden de man maar konden nergens op het dak klimmen. Een behulpzame buur bood een ladder aan. Een van de dienders klom op het dak en zocht naar de man. de agenten zagen hem nergens, maar er stond bij een van de huizen wel een deur open. De agenten wisten dat het huis onbewoond was en gingen de woning binnen. Omdat de man misschien een mes bij zich had, werd een hondengeleider gevraagd te assisteren. Op zolder vonden zij de verdachte. Hij is aangehouden. De politiehond hoefde niet ingezet te worden. Op het bureau bleek uit een drugstest dat de man onder invloed was van verdovende middelen. Hij is ingesloten voor verhoor. In een tuin vonden agenten nog een tas waarin hennep zat. Deze is in beslag genomen.