Twee mannen aangehouden verdacht van poging diefstal van een boot

Op vrijdag 24 augustus 2018 om 00.35 uur kwam er bij het Operationeel Centrum de melding binnen dat twee mannen zich verdacht ophielden bij een boot die te water lag bij het Dongenpad. De melder kon een goed signalement van de mannen geven. Verschillende politie-eenheden spoedden zich naar die waterkant. De betreffende boot werd gevonden. Onder het dekzeil bleken twee mannen te zitten die daar niet thuis hoorden. Ze hadden inbrekerspullen bij zich. De eigenaar van de boot, die ook wakker was gemaakt, gaf aan dat er ook een poort vernield was. De mannen, een 51-jarige man en een 57-jarige man uit Bergen op Zoom zijn aangehouden en naar het bureau gebracht. De auto waarmee ze gekomen waren is in beslag genomen.