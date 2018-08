Derde arrestatie in onderzoek steekincident voetbalveld

Helmond - In het onderzoek naar het steekincident in Helmond, waarbij vrijdagavond 17 augustus een 20-jarige inwoner uit die plaats in zijn been werd gestoken, hield de politie vrijdagmiddag een derde verdachte aan. Het gaat om een 18-jarige man uit Helmond. Eerder deze week werd ook een tweede verdachte, een 18-jarige man uit Beek en Donk, aangehouden.