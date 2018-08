Tweede verdachte aangehouden plofkraak Lemmer

In de vroege ochtend van 16 mei 2017 vond een plofkraak plaats op een pinautomaat in de gevel van een supermarkt aan het Verlaet in Lemmer. Er ontstond veel schade.

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosieven werd de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) ingezet. Direct werd door de politie een onderzoek gestart. Zo werd gezocht naar sporen en werd door rechercheurs gesproken met getuigen en andere betrokkenen.

In december 2017 werd een toen 20-jarige inwoner van Lemmer aangehouden. De rechtbank in Groningen besloot in juni dit jaar dat de verdachte zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten.