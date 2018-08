Bewoners houden inbreker aan

De bewoners belden rond 06.30 uur de politie op zaterdagmorgen 25 augustus. Ze hadden een inbreker betrapt. De Duitse verdachte (19 jaar) rommelde in de schuur bij het huis. Op de bovenverdieping van die schuur lag een werknemer te slapen die het gestommel hoorde. Samen met de bewoner hield hij de inbreker aan. Toen de inbreker hoorde dat de vrouw des huizes de politie belde, verzette hij zich flink. Het lukte de mannen hem in bedwang te houden tot de politie er was. Agenten hebben de Duitser meegenomen naar het cellencomplex voor verhoor. Uit een blaastest bleek hij te veel gedronken te hebben (560 ug/l).