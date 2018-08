Drugsdealer opgepakt

Agenten hebben de verdachte vrijdagavond 24 augustus rond 20.30 uur aangehouden nadat hij vermoedelijk drugs dealde in verschillende dorpen. Vanwege meerdere meldingen over drugsoverlast surveilleerden de agenten in de omgeving. Ze hielden hem uiteindelijk aan op de Hogeweg in Oud-Vossemeer. In de auto waar de verdachte mee reed werd ook drugs aangetroffen. Met toestemming van de Officier van Justitie is toen ook in zijn huis gezocht. Daar zijn meerdere soorten harddrugs en zelfs een wapen gevonden. De verdachte zit vast voor verhoor.