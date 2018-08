Lastige cliënt opvanghuis aangehouden

Op vrijdag 24 augustus 2018 kreeg de politie het verzoek om naar de daklozenopvang te komen. Daar hadden ze problemen met een cliënt die agressief was geworden. Het personeel voelde zich niet veilig meer. De agenten die bij de opvang arriveerden troffen daar inderdaad een agressieve cliënt van 45 jaar aan. De man was ’s-middags al buiten gezet omdat hij vervelend was. Hij mocht later weer naar binnen maar hij bleek nog steeds agressief te zijn. Toen bleek dat hij niet kreeg wat hij wilde begon hij te slaan en uiteindelijk met stenen naar het gebouw te gooien. De maat was vol. In het bijzijn van de agenten kreeg de man een tijdelijk toegangsverbod van enkele dagen uitgereikt. Daar nam hij een hap van en verscheurde de rest. Toen hij niet wilde vertrekken is hij aangehouden voor huisvredebreuk. Bij zijn aanhouding wilde hij de agenten slaan. Hij verzette zich tot aan het cellencomplex van de politie.