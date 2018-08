Man aangehouden voor beledigen agenten

Op zaterdag 25 augustus 2018 om 00.45 surveilleerde enkele mannelijke en een vrouwelijk agent in het centrum van Til burg. Ze hadden een speciale horecadienst om er op toe te zien dat iedereen veilig en prettig kan uitgaan in het centrum. Op de Burgemeester Brokxlaan zagen ze een bekende man lopen. Eén van de agenten had een gebiedsontzegging in zijn zak voor deze Tilburger. Gebiedsontzeggingen worden uit naam van de burgemeester uitgereikt aan mensen die het uitgaansgebied onveilig maken of zich daar niet kunnen gedragen. Hij was in een eerdere situatie aangehouden in het centrum omdat hij betrokken was bij een incident. De agent sprak de man aan en gaf het verbod. De Tilburger reageerde agressief en liep kwaad weg. Terwijl hij weg liep hoorden de agenten, en iedereen in de omgeving, dat hij “kankerzonen” naar de agenten riep. Die voelden zich door die uitspraak erg beledigd en gingen over tot aanhouding. Tijdens die aanhouding bleef de man schelden op de agenten. Tegen een vrouwelijke agente riep hij “kankerslet”. De verdachte is met verzet naar het bureau gebracht.