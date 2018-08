Man neergestoken vier mannen aangehouden

Het incident vond plaats in een woning. Aangezien nog niet duidelijk is wat zich in de woning heeft afgespeeld zijn alle personen die in de woning aanwezig waren aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het gaat in vier mannen allen afkomstig uit Romenie (21, 22, 40 en 44 jaar).

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.



2018384479 SP