Politie houdt man aan voor brandstichting van zijn eigen auto

Zaterdag 25 augustus 2018 omstreeks 21.55 uur kwam er een melding van een autobrand aan de Javastraat in Enschede. De brandende auto stond geparkeerd in een parkeerhaven aan de Javastraat. De brandweer had het vuur snel onder controle en zag dat er sprake was van brandstichting. Oplettende getuigen gaven de politieagenten een signalement van een man door die mogelijk betrokken was bij de brandstichting. Door deze brand raakte niemand gewond en bleef de schade beperkt tot deze auto.

De 59-jarige eigenaar van de uitgebrande auto werd door de agenten gebeld om hem te informeren, maar omdat hij niet opnam zijn ze naar zijn woning gegaan. De eigenaar was niet thuis. Hij werd kort daarop door de agenten wel in de buurt van zijn woning aangetroffen. De agenten hebben de man het ‘slechte’ nieuws verteld en toen ze in gesprek met hem waren kregen ze argwaan. Onder andere door het verhaal, gedrag maar ook door zijn signalement van de eigenaar van de uitgebrande auto. De 59-jarige man werd daarop op zondag 26 augustus om 00.41 uur aangehouden voor brandstichting. De man is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne alwaar de man vandaag wordt gehoord. Naast de auto zijn andere goederen in beslaggenomen die worden onderzocht door de rechercheurs van de forensische opsporing.

2018384493 ^cw