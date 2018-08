Autobrand; politie zoekt getuigen

Toen de politie arriveerde, was de brandweer al bezig het vuur te blussen. De auto stond geparkeerd onder een boom die ook in de brand stond. Ongeveer 25 minuten later was de brand onder controle en kon de politie onderzoek verrichten. Vermoedelijk is er een sprake van brandstichting. De politie heeft de zaak in behandeling en is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben dat met deze brand te maken kan hebben, worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.

2018166184