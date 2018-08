Buren melden inbraak

Door een harde knal werd de buurvrouw zaterdagnacht 25 augustus rond 04.30 uur wakker. De buurman belde de politie, de bewoners van het huis waren niet thuis. Hij vermoedde een inbraak. Agenten zagen dat er een deur openstond van het huis. Aan twee kanten van het huis namen de dienders plaats. In het huis was niemand meer aanwezig. Daarom startten de agenten een zoektocht in de omgeving. In de achtertuin van het huis en een tuin van buren werden de verdachten (24 en 33 jaar) gevonden. In een tas die de tweede dief bij zich had, zaten sieraden zoals horloges. De spullen zijn in beslag genomen. Een onderzoek is gestart. De bewoner is ingelicht over de inbraak en de aanhouding.