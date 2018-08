Korte achtervolging eindigt in aanrijding

De agenten zagen dat de auto over de doorgetrokken streep reed en ging spook rijden. Zo reed hij over een kruising. De overige bestuurders schrokken daar zo van dat er gevaarlijke situaties ontstonden omdat ze hard remden. De auto reed al zigzaggend over de rijbanen iedere keer een auto inhalend. Op een gegeven moment zagen de agenten dat een aanrijding ontstond. De auto, waarmee hij in aanrijding kwam, tolde verschillende keren over de weg. De agenten sprongen eruit en hielden de bestuurder van de Engelse auto aan. De bijrijder van de Engelse auto was gewond en is later met een ambulance naar het ziekenhuis gegaan. De bestuurder van de andere auto was niet gewond.