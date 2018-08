Man slaat met riem

De tweede man gaf ook geen gehoor aan de bevelen van de agent. Omdat hij mogelijk in bezit was van een vuurwapen is hij met hulp van een beveiliger naar de grond gebracht en afgeboeid en aangehouden voor poging zware mishandeling en openlijk geweld. Bij hem werd geen vuurwapen aangetroffen. De vrouw die bij het drietal hoorde probeerde een riem onder haar trui te verstoppen. Deze riem is in beslag genomen en de mannen zijn ingesloten voor verhoor. Daar is een alcoholtest bij hen afgenomen. De eerste verdachte had een alcoholpromillage van 930 ug/l en de andere man 730 ug/l. De vrouw is naar huis gestuurd.