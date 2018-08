Politie onderzoekt bloedspoor

Op zondag 26 augustus 2018 om 9.20 uur vond een bewoner van de Stationsweg een bloedspoor in zijn achtertuin. Bij het bloedspoor lag ook een broeksriem. Het leek erop dat er iemand op een tuinstoel had gezeten in de tuin. De bewoner belde de politie. Na onderzoek is niet vast komen te staan van wie dit bloed was of wat er gebeurd is. Om die reden wordt zondagmiddag met een drone gekeken of er in de directe omgeving iemand ligt of dat er meer sporen zijn die uitsluitsel kunnen geven.

De politie wil natuurlijk graag in contact komen met degene of degenen die daar in de tuin geweest zijn. Maar als iemand op andere wijze informatie heeft is dat ook welkom.

Getuigen of mensen die iets van dit incident weten worden dringend verzocht dit te melden

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,