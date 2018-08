Winkeldieven alsnog gepakt

Op zaterdag 25 augustus 2018 om 12.45 uur belden twee getuigen naar de politie. Ze hadden gezien dat een man met enkele kledingstukken een winkel aan de Broekhovenseweg uit kwam gerend. Ze zagen dat hij in een auto stapte en weg reed. Eén van de getuige had gezien dat de man en een vrouw een woning aan het Pater van den Elzenplein binnen gingen met de kleding. Agenten stelden een onderzoek in. In de woning lagen inderdaad verschillende kledingstukken maar de bewoonster had ook enkele bonnetjes. De agenten besloten eerst de zaak verder te onderzoeken. Nadat contact gelegd werd met een getuige werd duidelijk dat de man en de vrouw in de woning toch echt spullen gestolen hadden. Het stel is, met toestemming van de officier van justitie, aangehoudenen in hun woning. Ze zijn voor de nacht ingesloten.