Geschoten op horecagelegenheid Veenendaal

Rond 01.00 uur s ’nachts kwamen er meldingen binnen dat er geschoten werd op de Markt. Ter plaatse troffen agenten kogelgaten in de ramen van een café en hulzen op straat aan. Specialisten van Forensische Opsporing hebben een sporenonderzoek uitgevoerd en de hulzen zijn in beslag genomen. Er is eerder geschoten op dit café en de recherche onderzoekt of er mogelijke verbanden zijn.

Uw tip!

Bent u getuige geweest van het schietincident of heeft u foto- of videomateriaal hiervan? Geef uw informatie door via 9000-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.