Getuigen gezocht van verkeersongeval

Het ongeval vond plaats op dinsdag 21 augustus rond 10.00 uur. De 67-jarige motorrijder reed op de voorrangsweg toen een automobiliste plotseling de weg op kwam rijden. Hierdoor moest de motorrijder abrupt remmen en kwam daarbij te val. De bestuurster van de auto die geen voorrang verleende, stond even stil na het ongeval, maar reed vervolgens door zonder haar identiteit achter te laten. De motorrijder liep diverse schaafwonden en een gekneusde hand en rib op. Ook zijn motor bleek flink beschadigd. Hij deed aangifte van het verkeersongeval en de politie is op zoek naar de weggereden bestuurster.

Uw tip!

De vrouw die wegreed was ongeveer 35 jaar oud. Ze had donker haar en droeg een bril. Ze reed in een grijskleurige auto met in het kenteken de letters GX. Heeft u informatie? Bel dat dan door via 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier.