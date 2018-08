Horecazaak overvallen in Baarn

Het slachtoffer van de overval was rond middernacht naar buiten gelopen om een bord recht te zetten. Toen hij dat had gedaan stonden er plotseling twee gemaskerde mannen achter hem die hem naar binnen dwongen, de lege horecazaak in. Ze bedreigden het slachtoffer, sloten hem op in de wc en gingen er daarna in een auto met een buit vandoor.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de overval en kan daarbij informatie van getuigen goed gebruiken. Tips kunnen bij de politie worden gemeld via 0900-8844 of via het meldformulier op politie.nl. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem .