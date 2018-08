Man op straat mishandeld in Bussum

Het slachtoffer liep rond 16.00 uur over de Veerstraat toen hij werd aangesproken door twee jongens. Ze vroegen om een sigaret maar toen de man ze probeerde te negeren werden de jongens agressief. De man kreeg klappen in het gezicht en toen hij op de grond viel kreeg hij ook een schop tegen het hoofd.

De verdachten hebben allebei een donkere huiskleur met donker of zwart krullend haar. Van één van hen is ook bekend dat hij een donkerblauwe trainingsbroek droeg en een zwart vest met een capuchon.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de mishandeling en kan daarbij informatie van getuigen goed gebruiken. Tips kunnen bij de politie worden gemeld via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem.