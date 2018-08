Ramkraak in Lunetten

Rond 03.30 uur ramde een bestelauto de achterzijde van het winkelpand. De daders lieten na de ramkraak de auto achter en gingen er op twee scooters vandoor. Mogelijk gaat het om drie personen. De daders lieten na de ramkraak een grote ravage achter met schade aan de pui en de achterdeur van de winkel. De recherche heeft de zaak in onderzoek en het voertuig is in beslag genomen. Deze bleek eerder gestolen te zijn in Utrecht.

Uw tip!

Heeft u informatie over deze ramkraak? Geef dit dan door via onderstaand tipformulier of bel 09800-8844.