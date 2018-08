Politiebureau Veenendaal op zondag later open

Uit de ervaring blijkt echter dat op zondagochtend nauwelijks publiek verschijnt. Het bemensen van een servicebalie kost personeelscapaciteit. Om medewerkers functioneler in te zetten gaat de politie op proef, later open voor het publiek. Het bureau is vanaf zondag 2 september open om 13.00 uur. De proef is gedurende de maanden september en oktober.



De aangepaste openingstijd heeft verder geen enkele invloed op de aanwezigheid en reactietijd van de politie. Voor incidenten blijft de politie gewoon 24 uur per dag bereikbaar op 0900-8844 en bij spoed via 112.