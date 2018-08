Getuigenoproep bedreiging en beroving

Het slachtoffer was met een aantal vrienden vuurwerk aan het kijken op een veldje vlakbij de Bosweg. Zij werden op een gegeven moment aangesproken door twee mannen. Een van hen pakte de 17-jarige jongen beet en vroeg wie van hen het meeste geld bij zich had. Het slachtoffer werd meegenomen en bedreigd. Hij moest onder dwang pinnen. Dit mislukte bij een aantal pinautomaten maar uiteindelijk lukte dit bij eentje aan het Muiderbos wel. De jongens gingen er nadat ze het geld hadden buitgemaakt vandoor richting de rotonde bij het Liesbos.

De politie wil graag getuigen spreken die meer kunnen vertellen over deze beroving. Het slachtoffer is onderweg van het veldje waar hij vuurwerk aan het kijken was naar het pinnen een groepje van tien mannen tegengekomen die vroegen wat er aan de hand was. Een van hen heeft één van de daders gesproken die aangaf dat hij het slachtoffer aansprak omdat hij hen uitlachte.

2018166443