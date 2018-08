Derde verdachte beschieting kantoor met antitankwapen aangehouden

Na uitgebreid rechercheonderzoek kwam deze man, die lid is van de outlaw motorcycle gang (OMG) Caloh Wagoh Main Triad, in beeld als de mogelijke schutter. De man is vanochtend vroeg op weg naar zijn werk aangehouden. De verdachte zit in volledige beperkingen. Hij heeft alleen contact met zijn raadsman en de politie verstrekt niet meer informatie dan de inhoud van dit bericht.