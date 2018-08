Veelpleger (50) verdacht van twee berovingen

In de vroege ochtenduren van zaterdag 14 juli meldde een 36-jarige Hagenaar dat hij na een avondje stappen was beroofd. Hij verklaarde bij zijn woning in het centrum van Den Haag te zijn aangesproken door een hem onbekende man die hem aansprak en afleidde. Eenmaal in zijn woning, bleek hij zijn waardevolle spullen te missen. De verdachte, en de diefstal, bleek te zijn vastgelegd op camerabeelden.



Een week later was op zaterdag 21 juli omstreeks 04.45 uur een 23-jarige Hagenaar het slachtoffer van de man, die kennelijk bewust op zoek was naar slachtoffers die na een avondje stappen niet meer helemaal helder waren. Op de Laan sprak de nu aangehouden verdachte de Hagenaar aan, omhelsde hem en deed een vreemd soort dansje om hem heen. Niet veel later, bleek het slachtoffer zijn portemonnee te missen. Onderzoek wees uit dat de verdachte direct na de diefstal met de bankpas van het slachtoffer was gaan pinnen.



Het VVC-team op de Jan Hendrikstraat, een rechercheteam dat zich bezig houdt met veel voorkomende criminaliteit, onderzocht beide zaken, waarvan duidelijk was dat het om dezelfde verdachte ging. Nadat zijn identiteit bekend werd, verleende een officier van Justitie vrijdag 24 augustus toestemming om de man buiten heterdaad aan te houden. Aangezien de verdachte geen onbekende is van de politie in het centrum van Den Haag, kon hij binnen vijf minuten in de kraag gevat worden. Hij is ingesloten voor verhoor en wordt maandag 27 augustus voorgeleid voor een rechter-commissaris.