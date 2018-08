Geen schietincident maar iets met een hennepkwekerij

Wat er wel was was een lege hennepkwekerij. De twee mannen (25 en 26 uit Tilburg) die niets in de woning te zoeken hadden werden aangehouden. Ook de huurder van de woning werd aangehouden. Tijdens het incident belemmerde een jongen het werk van de agenten. Ook hij is aangehouden. Er zal een afzonderlijk proces-verbaal tegen hem opgemaakt worden. De recherche start vandaag een onderzoek wat er nu precies aan de hand was in de woning. De melder bleek één van de opgesloten mannen te zijn. Waarom hij de melding zo zwaar maakte zal onderzocht worden.