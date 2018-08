Onder invloed

Op de Dubbele Poort in Hulst werd rond 21.10 uur door een getuige gemeld dat er een dronken man op een motor reed, volgens de getuige ging dit niet geheel soepel daar meneer steeds van zijn motor viel. Agenten zijn naar de opgegeven plek gereden en confronteerde de 34-jarige motorrijder met hun bevindingen. Hij moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij ruim drie keer teveel had gedronken. Toen de agenten de man, met een onbekende woonplaats, om zijn rijbewijs vroegen bleek dat de man geen rijbewijs had. Ook stond er voor hem nog een boete open van 246 euro. Die kon hij niet betalen dus is de man aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.