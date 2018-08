Politie tast nog in het duister

De politie wil toch graag in contact komen met de persoon die daar in de tuin heeft gezeten. Het kan iemand zijn die bij een festival in de buurt is geweest omdat er betaalmuntjes van het festival bij het bloedspoor lagen.

Maar als iemand op andere wijze informatie heeft is dat ook welkom.

Getuigen of mensen die iets van dit incident weten worden dringend verzocht dit te melden

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M,