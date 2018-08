Twee mannen aangehouden verdacht van heling

De recherche is direct een onderzoek gestart naar de herkomst van de plaat en de bromfiets. Uit dit onderzoek bleek dat de scooter gekocht was bij een woning in de Sibeliusstraat. In de loop van de dag is de woning doorzocht en stuitten de speurders op nog een mogelijk gestolen bromfiets. Een bewoner is aangehouden verdacht van heling en het verkopen van een gestolen bromfiets. Hij is aan het bureau in gesloten. Beide bromfietsen zijn in beslag genomen.