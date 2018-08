Explosie en ontvoering Schiedam in Opsporing Verzocht

Nederland - Bewoners van de Mgr. Nolenslaan in Schiedam schrikken in de nacht van 14 op 15 juni wakker van harde knallen. Hun woning blijkt te zijn beschoten en agenten treffen er ook een handgranaat aan op het balkon. Twee weken eerder is een andere inwoner van Schiedam ontvoerd. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.