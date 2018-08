Inval in onderzoek naar wapendiefstal bij DV&O

Otterlo - Vanochtend vroeg heeft de politie een inval gedaan bij een woning aan de Weversteeg in Otterlo. Het team dat onderzoek doet naar de wapendiefstal bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning in Zutphen, had namelijk informatie dat er mogelijk aanwijzingen lagen in het huis. Dat bleek ook zo te zijn.