Verdachte aangehouden na incident bij bushalte Rijnstate Ziekenhuis

Het onderzoek is in volle gang. Er zijn verschillende getuigen gehoord en er is intensief gezocht naar inzittenden van de auto. Een getuige wist te vertellen dat de auto een grijze Opel Corsa betrof. Toch hebben we nog verschillende vragen en we kunnen nog niet met zekerheid zeggen wat er precies is gebeurd. Ook al is er een verdachte aangehouden, we doen nogmaals een dringend beroep op getuigen.