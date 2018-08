Woningoverval Ede in Opsporing Verzocht

Dit gebeurde op vrijdagavond 23 februari 2018 rond 20.15 uur. Minimaal twee personen drongen de woning binnen. Onbekend is of er buit is gemaakt. De gewaarschuwde politie kwam meteen met meerdere eenheden ter plaatse en startte een onderzoek.

Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten, die zijn echter niet meer aangetroffen. Rond de woning werd een afzetting geplaatst. Recherche en Forensische Opsporing deden onderzoek in en om de woning.

Heeft u iets opvallends gezien op of in de buurt van de Loevestein?

De verdachten zouden er rennend vandoor zijn gegaan in de richting van de kinderboerderij. Getuigen van de overval of mensen die vrijdagavond iets bijzonders is opgevallen op de Loevestein worden verzocht om contact op te nemen met het overvallenteam in Arnhem, via telefoon 0900-8844.

Uitzending

Kijkt u alstublieft mee met de beelden die worden getoond in Opsporing Verzocht. De uitzending is op dinsdag 28 augustus 2018 van 20.35 uur tot 21.10 uur op NPO1. Op woensdag 29 augustus 2018 zal het programma rond 12.00 uur worden herhaald via NPO 2.