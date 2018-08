Vanavond in Opsporing Verzocht, inbraak Veenendaal

Veenendaal - Op dinsdag 9 januari 2018 breken drie mannen breken in bij een woning aan de Duivenwal. De bewoner is op dat moment niet thuis. Als hij later thuiskomt, ziet hij dat zijn hele woning overhoop is gehaald. De politie zoekt de nog onbekende verdachten en de sieraden die ze stalen. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!